Коронавирус. МВФ и Всемирный банк отменили ежегодное собрание

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк объявили об отмене ежегодного собрания, запланированного на 13-19 апреля в Вашингтоне, из-за эпидемии коронавируса. Мероприятие проведут онлайн. Об этом говорится в совместном сообщении организаций.

"Учитывая растущие проблемы со здоровьем, связанные с этим вирусом, руководство МВФ и Всемирного банка, а также их исполнительные советы согласились реализовать совместный план по адаптации весеннего совещания к виртуальному формату", - сказано в сообщении.

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Международный валютный фонд и Всемирный банк дважды в год (весной и осенью) проводят регулярные собрания с участием глав государств, правительств, профильных министерств и центробанков стран-членов.