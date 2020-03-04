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Коронавирус. МВФ и Всемирный банк отменили ежегодное собрание

Коронавирус. МВФ и Всемирный банк отменили ежегодное собрание
04.03.2020, 15:33

МВФ и Всемирный банк решили отменить ежегодную весеннюю встречу в Вашингтоне. Ее проведут виртуально

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк объявили об отмене ежегодного собрания, запланированного на 13-19 апреля в Вашингтоне, из-за эпидемии коронавируса. Мероприятие проведут онлайн. Об этом говорится в совместном сообщении организаций.

"Учитывая растущие проблемы со здоровьем, связанные с этим вирусом, руководство МВФ и Всемирного банка, а также их исполнительные советы согласились реализовать совместный план по адаптации весеннего совещания к виртуальному формату", - сказано в сообщении.

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Международный валютный фонд и Всемирный банк дважды в год (весной и осенью) проводят регулярные собрания с участием глав государств, правительств, профильных министерств и центробанков стран-членов.
Яковенко Катерина
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МВФ Всемирный банк коронавирус
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