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"Ковидная" тысяча. Какие сферы бизнеса украинцы поддерживают больше всего

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 11:20
Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Чаще всего украинцы тратят 1000 грн, которую получают в рамках программы єПідтримка, на приобретение книг, билеты в кинотеатры и театры. Об этом на брифинге заявила министр экономики Юлия Свириденко.

"Уже 5,5 млн украинцев открыли карточки в банках, у нас сформированы заявки в Дии на получение выплат от 4,5 млн украинцев, более 2,3 млн украинцев уже получили выплаты в 1000 грн и свыше 200 млн грн израсходовано теми, кто сформировал карточки", – рассказала Свириденко.

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Она напомнила, что на программу в бюджете предусмотрено 8 млрд грн. Также Свириденко отметила, что в следующем году планируется расширение программы под нужды бизнеса.

"Деньги, которые люди получают на свою карту, можно будет использовать в течение четырех месяцев с даты получения средств", — добавила министер финансов.

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  • 15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты начались с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам выплачивают на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
  • Заместитель главы ОП Ростислав Шурма рассказал, что вакцинированные украинцы, у которых нет приложения "Дия", банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе "єПідтримка" со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

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Наталия Софиенко
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выплаты вакцинированным єПідтримка ковидная тысяча
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