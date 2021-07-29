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Рынок M&A растет, ожидается возобновление иностранных инвестиций в Украину – отчет KPMG

29.07.2021, 18:49
Рынок M&A растет, ожидается возобновление иностранных инвестиций в Украину – отчет KPMG - Фото
Фото: Depositphotos

В первом полугодии 2021 года украинский рынок M&A восстановил темпы роста по объему сделок – рост на 77% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Но количество сделок еще не достигло пиковых показателей 2018-2019 годов. Об этом отмечается в отчете KPMG в Украине M&A Radar о ключевых тенденциях на украинском рынке M&A в первом полугодии 2021 года.

Эксперты считают, что есть основания для сдержанного оптимизма относительно перспектив развития украинского M&A.

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Хотя в первом полугодии 2021 года количество объявленных сделок составило 46, общая стоимость сделок снизилась на 38% – до $269 млн. При этом выводы относительно падения стоимости украинского рынка M&A остаются спорными, учитывая чрезвычайно низкий уровень прозрачности сделок, который стал самым низким с 2013 года. Стоимость лишь 28% сделок была раскрыта. Для сравнения в первом полугодии 2020 года было раскрыто 58%.

Средняя стоимость сделки упала до $21 млн, что на 28% ниже уровня, зафиксированного в первом полугодии 2020 года ($29 млн). Тенденция к осторожному принятию инвестиционных решений в ответ на установленные ограничения в 2020 году в связи с пандемией продолжалась в первом полугодии 2021 года: в этот период не было объявлено ни одной сделки стоимостью более $100 млн, и акцент сместился в сторону большего количества небольших сделок.

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В первом полугодии 2021 года подавляющее большинство украинских M&A сделок происходили с участием отечественных инвесторов: 72% от общего объема сделок (33 сделки). Одним из существенных факторов уменьшения объемов инвестиций, привлеченных из-за рубежа, стала неопределенность отношений Украины с МВФ.

Несмотря на уменьшение доли сделок M&A в Украине с участием иностранных инвестиций, иностранные инвесторы в первом полугодии 2021 года оставались достаточно активными, объявив о 13 сделках (за первое полугодие 2020 года – 10 сделок) общей стоимостью $165 млн (аналогично стоимости за первое полугодие 2020 года). Подавляющее большинство таких сделок (8 из 13) были связаны с инновациями и технологиями. Традиционно на компании из Европы ($43 млн, пять операций) и Северной Америки ($108 млн, три операции) приходился 91 процент от общей стоимости сделок и 62 процента от объема транзакций в первом полугодии 2021 года. Крупнейшей сделкой было привлечение группой Creatio инвестиций в размере $68 млн от фонда Volition Capital и соинвестора Horizon Capital.

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Учитывая последние тенденции на рынке, в первом полугодии 2021 года на украинском рынке M&A преобладали два сектора – инновационно-технологический сектор и металлургическом-горнодобывающий сектор, на которые в совокупности приходится почти 80% от общих инвестиций в M&A операции. По объему сделок, 70% приходилось на пять секторов: сельское хозяйство (девять сделок), инновации и технологии (восемь), энергетику и коммунальные услуги (семь), недвижимость и строительство (четыре), рынок потребительских товаров (четыре).

"Мы сохраняем оптимизм относительно того, что второе полугодие 2021 года продемонстрирует дальнейший рост украинского рынка M&A как с точки зрения количества, так и с точки зрения стоимости сделок, и будет частично мотивироваться попытками договориться с МВФ, стабилизации внутренней пандемической ситуации и отсроченным спросом со стороны иностранных и внутренних инвесторов после года, который ассоциировался с нестабильностью и неопределенностью", – комментирует Светлана Щербатюк, директор практики сопровождения корпоративных сделок, KPMG в Украине.

  • За первое полугодие 2021 года Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии ЕБА улучшился с 2,4 балла до 2,84 балла из 5 возможных. Подробнее – тут.

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Юрий Тарасовский
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