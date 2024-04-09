КРАИЛ выдала 152 лицензии на организацию азартных игр с начала года
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 152 лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр в январе-марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
Всего в КРАИЛ поступило 194 заявления о получении лицензий.
Из выданных лицензий:
- 3 на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр
- 1 на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет
- 9 на игральные столы
- 1 на игровой стол с кольцом рулетки
- 138 на игровые автоматы (в т.ч. с учетом поступивших заявлений в конце 2023 года).
Два заявления оставлены без рассмотрения, поскольку документы были представлены не в полном объеме и не содержали обязательных данных. Одному заявителю отказано в выдаче лицензии.
Также в КРАИЛ подано шесть заявлений на получение разрешений, подтверждающих соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игорном заведении. Из них принято решение о выдаче двух разрешений.
- 21 марта 2024 года КРАИЛ оштрафовала четыре онлайн-казино из-за лудоманов.
- 29 марта на сайте президента Украины за несколько часов собрала нужные для рассмотрения 25 000 голосов петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино. Владимир Зеленский в тот же день поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитику по этому вопросу и предложить решение. КРАИЛ выступила против запрета онлайн-казино для военных. Предложила альтернативу.