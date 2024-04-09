КРАИЛ выдала 152 лицензии на организацию азартных игр с начала года

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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 152 лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр в январе-марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Всего в КРАИЛ поступило 194 заявления о получении лицензий.

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Из выданных лицензий:

- 3 на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр

- 1 на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет

- 9 на игральные столы

- 1 на игровой стол с кольцом рулетки

- 138 на игровые автоматы (в т.ч. с учетом поступивших заявлений в конце 2023 года).

Два заявления оставлены без рассмотрения, поскольку документы были представлены не в полном объеме и не содержали обязательных данных. Одному заявителю отказано в выдаче лицензии.

Также в КРАИЛ подано шесть заявлений на получение разрешений, подтверждающих соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игорном заведении. Из них принято решение о выдаче двух разрешений.

Источник: КРАИЛ

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