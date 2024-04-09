КРАІЛ видала 152 ліцензії на організацію азартних ігор із початку року

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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала 152 ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор у січні-березні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Комісії.

Загалом до КРАІЛ надійшло 194 заяви про отримання ліцензій.

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Серед виданих ліцензій:

- 3 на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор

- 1 на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет

- 9 на гральні столи

- 1 на гральний стіл із кільцем рулетки

- 138 на гральні автомати (зокрема з урахуванням заяв, що надійшли наприкінці 2023 року).

Дві заяви залишено без розгляду, оскільки документи були подані не в повному обсязі та не містили обов'язкових даних. Одному заявникові відмовлено у виданні ліцензії.

Також до КРАІЛ подано шість заяв на отримання дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор в ігровому закладі. З них ухвалено рішення про видання двох дозволів.

Джерело: КРАІЛ

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