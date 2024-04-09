КРАІЛ видала 152 ліцензії на організацію азартних ігор із початку року
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала 152 ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор у січні-березні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Комісії.
Загалом до КРАІЛ надійшло 194 заяви про отримання ліцензій.
Серед виданих ліцензій:
- 3 на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор
- 1 на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет
- 9 на гральні столи
- 1 на гральний стіл із кільцем рулетки
- 138 на гральні автомати (зокрема з урахуванням заяв, що надійшли наприкінці 2023 року).
Дві заяви залишено без розгляду, оскільки документи були подані не в повному обсязі та не містили обов'язкових даних. Одному заявникові відмовлено у виданні ліцензії.
Також до КРАІЛ подано шість заяв на отримання дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор в ігровому закладі. З них ухвалено рішення про видання двох дозволів.
- 21 березня 2024 року КРАІЛ оштрафувала чотири онлайн-казино через лудоманів.
- 29 березня на сайті президента України за кілька годин зібрала потрібні для розгляду 25 000 голосів петиція з вимогою обмежити роботу онлайн-казино. Володимир Зеленський того ж дня доручив голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику з цього питання та запропонувати рішення. КРАІЛ виступила проти заборони онлайн-казино для військових. Запропонувала альтернативу.