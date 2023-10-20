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Кредитный рейтинг Израиля из-за ХАМАС оказался под угрозой первого в истории снижения

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 12:30
Кредитный рейтинг Израиля из-за ХАМАС оказался под угрозой первого в истории снижения - Фото
Фото: EPA / BRANDEN CAMP

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр суверенный рейтинг Израиля с возможностью снижения из-за эскалации вооруженного конфликта с группировкой ХАМАС. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Долгосрочные рейтинги Израиля в местной и иностранной валюте находятся на уровне "А1".

"Кредитный профиль Израиля в прошлом демонстрировал устойчивость перед террористическими атаками и вооруженными конфликтами. Но серьезность текущего конфликта повышает вероятность более длительного и существенного негативного влияния", — написали аналитики Moody's.

Другое ведущее рейтинговое агентство Fitch Ratings тоже сообщило о возможности пересмотра рейтинга.

Рейтинг Израиля еще ни разу не снижался, указывает Bloomberg, но еще до нападения ХАМАС находился под давлением из-за масштабных протестов против судебной реформы. В апреле Moody's ухудшило прогноз изменения рейтинга до "стабильного" с "положительного".

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
Андрей Водяный
ИзраильMoody's
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