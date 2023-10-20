Кредитный рейтинг Израиля из-за ХАМАС оказался под угрозой первого в истории снижения

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр суверенный рейтинг Израиля с возможностью снижения из-за эскалации вооруженного конфликта с группировкой ХАМАС. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Долгосрочные рейтинги Израиля в местной и иностранной валюте находятся на уровне "А1".

"Кредитный профиль Израиля в прошлом демонстрировал устойчивость перед террористическими атаками и вооруженными конфликтами. Но серьезность текущего конфликта повышает вероятность более длительного и существенного негативного влияния", — написали аналитики Moody's.

Другое ведущее рейтинговое агентство Fitch Ratings тоже сообщило о возможности пересмотра рейтинга.

Рейтинг Израиля еще ни разу не снижался, указывает Bloomberg, но еще до нападения ХАМАС находился под давлением из-за масштабных протестов против судебной реформы. В апреле Moody's ухудшило прогноз изменения рейтинга до "стабильного" с "положительного".