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Кредитний рейтинг Ізраїлю через ХАМАС опинився під загрозою першого в історії зниження

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 12:30
Кредитний рейтинг Ізраїлю через ХАМАС опинився під загрозою першого в історії зниження - Фото
Фото: EPA / BRANDEN CAMP

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поставило на перегляд суверенний рейтинг Ізраїлю з можливістю зниження через ескалацію збройного конфлікту з угрупованням ХАМАС. Про це повідомляється на сайті агентства.

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Довгострокові рейтинги Ізраїлю в місцевій та іноземній валюті перебувають на рівні "А1".

"Кредитний профіль Ізраїлю в минулому демонстрував стійкість до терористичних атак і збройних конфліктів. Але серйозність поточного конфлікту підвищує ймовірність більш тривалого та суттєвого негативного впливу", – написали аналітики Moody's.

Інше провідне рейтингове агентство Fitch Ratings також повідомило про можливість перегляду рейтингу.

Рейтинг Ізраїлю ще жодного разу не знижувався, вказує Bloomberg, але ще до нападу ХАМАС перебував під тиском через масштабні протести проти судової реформи. У квітні Moody's погіршило прогноз зміни рейтингу до "стабільного" з "позитивного".

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
Андрій Водяний
ІзраїльMoody's
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