Кредиты под 6,5%. В Киеве запускают программу поддержки бизнеса

Киевские власти совместно с Фондом развития предпринимательства запускают кредитную программу для поддержки малого и среднего бизнеса на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Отмечается, что столичные предприниматели смогут получать финансирование на реализацию инвестпроектов под 13% годовых. В городском бюджете на это предусмотрено 7 млн ​​грн. За счет этих средств бизнесу компенсируют 50% номинальной процентной ставки, установленной кредитным договором. "Таким образом, благодаря компенсации из городского бюджета, процентная ставка составит 6,5% для конечного заемщика", - уточняют в КГГА.

Главный распорядитель средств - Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Банками-партнерами Фонда развития предпринимательства являются ПроКредит Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, КредитВест Банк, Кредобанк.

Сумма кредита не может превышать сумму в национальной валюте, эквивалентную 600 000 евро. Максимальный срок кредита - не более шести лет.

Предоставление финансово-кредитной поддержки будет осуществляться по таким критериям:

1. Заемщик зарегистрирован в Киеве, производственные мощности полностью или частично находятся на территории Киева или Киевской области.

2. Вид деятельности согласно КВЭД 2010. Все виды деятельности (перерабатывающая промышленность, торговля, гостинично-ресторанный бизнес, строительство, телекоммуникации и т.д.), кроме: производства алкоголя, табачных изделий, взрывчатых веществ, оружия, финансовой и страховой деятельности, программирование, азартных игр и тому подобное.

3. Целевое назначение кредитов в рамках направлений основной деятельности заемщика в соответствии с КВЭД 2010.

- приобретение оборудования и других основных средств производственного назначения;

- модернизация технологического процесса производства или основных средств (машин, оборудования и т.д.) для расширения действующего или создания нового производства, снижение себестоимости;

- приобретение, строительство или реконструкция помещений, необходимых для расширения действующего или создания нового производства;

- внедрение энергосберегающих проектов и проектов, направленных на уменьшение энергозатрат;

- внедрение "зеленых технологий" производства;

- пополнение оборотных средств (кредит только за счет банков-партнеров).

4. Заемщик обязан профинансировать не менее 20% стоимости объекта кредитования.

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