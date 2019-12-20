Криклий назвал размер своей зарплаты

Средняя зарплата министра инфраструктуры Владислава Криклия около 40 000 грн. Об этом сообщает Украинское Радио.

"Я за то, чтобы заместителям давать большую заработную плату, коллегам, директорам департаментов, чтобы обезопасить их от любых дурных мыслей", - заявил Криклий.

Министр подчеркнул, руководство крупных предприятий вроде Укрзалізниці, Укрпошти и портов, получают зарплату в 10-20-30 раз больше, чем он. "Но уровень ответственности с моей стороны точно не меньше. Я считаю, что это несправедливо и этот вопрос надо поднимать не только в правительстве, но и среди депутатов", - отметил Криклий.

По его мнению, коррупциогенные вещи, проявляющиеся в обществе, наносят гораздо больше вреда из-за чего потери значительно выше по сравнению с тем, если бы был обеспечен нормальный уровень заработной платы депутатам и чиновникам высоких рангов.

В августе президент Владимир Зеленский получил зарплату в размере должностного оклада - 28 000 грн, глава Офиса президента Андрей Богдан за август - 39 874 грн.

Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем сообщил, что его заработная плата составляет 43 000 грн.

Зарплата нового главы Укравтодора Александра Кубракова составляет 24 000 грн в месяц.

Министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что его зарплата составляет 31 000 грн в месяц.

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