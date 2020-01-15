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Криминалитет угрожает руководителям таможни - Нефьодов

Криминалитет угрожает руководителям таможни - Нефьодов
15.01.2020, 16:32

Из таможенной службы увольняют 500-600 "одиозных" сотрудников

Криминалитет угрожает руководителям Государственной таможенной службы, и речь идет не просто о бандитах, заявил глава таможни Максим Нефьодов в эфире Громадського радіо.

"К сожалению, угрожает, и, к сожалению, угрожает не только криминалитет в смысле бандитов. Часто пользуются услугами каких-то карманных общественных организаций или псевдоактивистов, которые не допускают новых руководителей к рабочим местам, и говорят, что те, кто были раньше - это крепкие профессионалы. Ну и что, что немного запятнаны? Зато они хорошие люди, надо сохранять за ними должности", - сказал он.

Также они часто пользуются еще не до конца обновленными правоохранительными органами, добавил Нефьодов. Он назвал пример с обысками у нового руководителя Львовской таможни, которого подозревали в недостоверных данных в трудовой книжке, якобы внесенных 19 лет назад.

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"Это просто методы давления, но это означает, что там мы делаем что-то такое, что вызывает у нечестных дельцов ненависть и желание с нами бороться", - говорит Нефьодов.

По словам главы таможенной службы, сейчас идет процесс увольнения 500-600 "наиболее одиозных сотрудников", после чего начнется процесс полноценной переаттестации тех, кто остался.

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таможня максим нефьодов криминалитет государственная таможенная служба
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