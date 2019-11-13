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Рада взялась за рынок земли: трансляция заседания

Это война: Нефьодов об увольнении старых кадров из таможни

Это война: Нефьодов об увольнении старых кадров из таможни
13.11.2019, 10:25

Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов заявил, что ожидает мощного сопротивления от старых кадров ведомства

Увольнение старых сотрудников из таможни – это война. Такое заявление сделал глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов в эфире hromadske.

По его словам, нынешнее законодательство Украины не позволяет просто увольнять людей, потому как они позже могут восстановится через суд.

"Это сложно и это вызов... это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - подчеркнул Нефьодов. Он добавил, что в новую таможню из старой не перейдут 500 или больше сотрудников.

Глава Гостаможслужбы напомнил, что переаттестация сотрудников ведомства будет проводится в течение 2020 года.

  • Ранее сообщалось, кто из таможенников может рассчитывать на повышение зарплаты.
  • Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий поможет Нефьодову реформировать таможню.
  • Международная организация по миграции и Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Госдепартамента США помогут в создании новой системы подбора персонала для таможни.
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гостаможслужба максим нефьодов таможня
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