Это война: Нефьодов об увольнении старых кадров из таможни

Увольнение старых сотрудников из таможни – это война. Такое заявление сделал глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов в эфире hromadske.

По его словам, нынешнее законодательство Украины не позволяет просто увольнять людей, потому как они позже могут восстановится через суд.

"Это сложно и это вызов... это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный, я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты", - подчеркнул Нефьодов. Он добавил, что в новую таможню из старой не перейдут 500 или больше сотрудников.

Глава Гостаможслужбы напомнил, что переаттестация сотрудников ведомства будет проводится в течение 2020 года.