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Нефьодов рассказал, насколько вырастут зарплаты на таможне

Нефьодов рассказал, насколько вырастут зарплаты на таможне
11.11.2019, 15:43

Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов рассказал, кто из таможенников может рассчитывать на повышение зарплаты

Заработная плата работников Государственной таможенной службы будет существенно выше после успешного прохождения переаттестации. Об этом сообщил глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов в интервью 24 каналу.

По словам Нефьодова, механического повышения зарплаты всем по системе не будет.

"Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по их декларациям, – долларовые миллионеры. Но задача в том, чтобы в следующем году – провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу", – заявил он.

Нефьодов отметил, что его цель - довести до конца 2020 года зарплату инспектора до зарплаты таможенного брокера.

"Сейчас – это где-то 20 000 грн, плюс-минус, в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, работники на какой-то более ответственной работе, руководители подразделений пропорционально должны получать больше", - сказал глава таможни, уточнив, что сегодня рядовой инспектор получает зарплату в размере около 6 500 грн, а глава таможни – 30-35 000 грн.

Зарплата Нефьодова, по его словам, составляет 24 800 грн. Он заявил, что хотел бы получать более высокую сумму и выступает за то, чтобы зарплаты в госсекторе были рыночными.

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  • Ранее сообщалось, что в команду поддержки реформ при Гостаможслужбе отберут 21 человека. Они не будут госслужащими и зарплату им будут платить доноры. 
  • Государственная таможенная служба и Совет бизнес-омбудсмена подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

 

 

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