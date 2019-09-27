Госдеп США поможет новой таможне в подборе персонала - Нефьодов

Международная организация по миграции (МОМ) и Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Государственного департамента США помогут в создании новой системы подбора персонала для таможни.

Об этом в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

По его словам, специалисты МОМ и американского ведомства помогут:

в разработке механизма проведения конкурсов на основе многоуровневого онлайн-тестирования для проверки профессиональной пригодности, достоверности информации о кандидате и его моральных качеств; в совершенствовании системы профессиональной подготовки персонала, создании новых программ и тренингов для повышения квалификации и адаптации новых сотрудников; в создании подразделения внутренней безопасности на новой основе и разработке механизмов мониторинга и профилактики коррупции в Гостаможслужбе; в подготовке полиграфологов и проведении исследований потенциальных кандидатов на избираемые должности.

5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.

В Минфин утвердил структуру и штатное расписание аппарата Гостаможслужбы, а Нефьодов объявил конкурс в команду поддержки реформ Новая таможня.

9 сентября начался IТ-аудит основных систем Гостаможслужбы. IТ-специалисты в течение трех месяцев проверят узкие места в базах данных таможни и помогут составить план цифровой трансформации ведомства.

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