Госдеп США поможет новой таможне в подборе персонала - Нефьодов

Проект по созданию новой системы набора персонала Новая таможня начнет работать в октябре
Международная организация по миграции (МОМ) и Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Государственного департамента США помогут в создании новой системы подбора персонала для таможни.
Об этом в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.
По его словам, специалисты МОМ и американского ведомства помогут:
- в разработке механизма проведения конкурсов на основе многоуровневого онлайн-тестирования для проверки профессиональной пригодности, достоверности информации о кандидате и его моральных качеств;
- в совершенствовании системы профессиональной подготовки персонала, создании новых программ и тренингов для повышения квалификации и адаптации новых сотрудников;
- в создании подразделения внутренней безопасности на новой основе и разработке механизмов мониторинга и профилактики коррупции в Гостаможслужбе;
- в подготовке полиграфологов и проведении исследований потенциальных кандидатов на избираемые должности.
- 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
- В Минфин утвердил структуру и штатное расписание аппарата Гостаможслужбы, а Нефьодов объявил конкурс в команду поддержки реформ Новая таможня.
- 9 сентября начался IТ-аудит основных систем Гостаможслужбы. IТ-специалисты в течение трех месяцев проверят узкие места в базах данных таможни и помогут составить план цифровой трансформации ведомства.
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