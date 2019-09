На таможне начался IТ-аудит основных систем - Нефьодов

Сегодня, 9 сентября, начался IТ- аудит основных систем Государственной таможенной службы Украины. Об этом в Facebook написал глава ведомства Максим Нефьодов.

"Понедельник - нормальный день для старта новой жизни! Итак, начали формальный ИТ-аудит основных систем Новая таможня", - написал Нефьодов.

По его словам, проект EU4PFM финансирует работу шести специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать IТ-инфраструктуру и т.д.

Он также отметил, что за три месяца необходимо будет не только понять, где находятся узкие места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни.

"Особый акцент будет на АСАУР - там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать", - уточнил Нефьодов.

Он сказал, что аудит оказался возможен благодаря Delegation of the European Union to Ukraine, которые смогли запустить этот процесс в "чрезвычайно сжатые для нашей совместной Украино-брюссельской бюрократии сроки".

"Короче, чтобы куда-то прийти, нужно понять, откуда мы идем", - добавил Нефьодов.