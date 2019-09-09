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На таможне начался IТ-аудит основных систем - Нефьодов

На таможне начался IТ-аудит основных систем - Нефьодов
09.09.2019, 14:42

IТ-специалисты в течение трех месяцев проверят узкие места в базах данных таможни и помогут составить план цифровой трансформации ведомства

Сегодня, 9 сентября, начался IТ- аудит основных систем Государственной таможенной службы Украины. Об этом в Facebook написал глава ведомства Максим Нефьодов.

"Понедельник - нормальный день для старта новой жизни! Итак, начали формальный ИТ-аудит основных систем Новая таможня", - написал Нефьодов.

По его словам, проект EU4PFM финансирует работу шести специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать IТ-инфраструктуру и т.д.

Он также отметил, что за три месяца необходимо будет не только понять, где находятся узкие места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни.

"Особый акцент будет на АСАУР - там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать", - уточнил  Нефьодов.

Он сказал, что аудит оказался возможен благодаря Delegation of the European Union to Ukraine, которые смогли запустить этот процесс в "чрезвычайно сжатые для нашей совместной Украино-брюссельской бюрократии сроки".

"Короче, чтобы куда-то прийти, нужно понять, откуда мы идем", - добавил Нефьодов.

  • 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
  • В Минфин утвердил структуру и штатное расписание аппарата Гостаможслужбы, а Нефьодов объявил конкурс в команду поддержки реформ Новая таможня.
  • В августе генеральный директор ГП Прозорро Василий Задворный рассказал, что компания стала первым госпредприятием, в котором "белые" хакеры будут искать слабые места. Партнеры выделили для поиска уязвимых мест $7000.
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аудит таможенная служба максим нефьодов
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