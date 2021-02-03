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Криминальная статья за мошенничество с НДС и полномочия БЭБ. Рада поддержала законопроект

03.02.2021, 12:28
Криминальная статья за мошенничество с НДС и полномочия БЭБ. Рада поддержала законопроект - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты Верховной Рады 239 голосами поддержали в первом чтении законопроект №3959-1 об изменении некоторых положений административного и криминального кодекса в рамках деятельности Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщается на парламентском портале.  

Законопроект предлагает выделить в криминальном кодексе, как отдельный вид преступлений, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС). За преступления с НДС предполагаются наказания в виде штрафов, исправительных работ, лишение свободы, запрет занимать определенные должности и конфискация имущества.

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БЭБ получает статус субъекта криминального производства, как "орган, который контролирует соблюдение налогового законодательства".

Также за Бюро закрепляются полномочия для проведения оперативными подразделениями негласных следственных (розыскных) действий, и вносятся другие изменения для проведения предварительных расследований, отнесенных к подследсвенности БЭБ.   

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Изменения в административный кодекс касаются административной ответственности за незаконное использование названия и признаков принадлежности к БЭБ. А также вводится админответственность за правонарушения сотрудниками Бюро.

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Роман Брыль
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НДС криминальный кодекс Бюро экономической безопасности

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