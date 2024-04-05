Кристалина Георгиева останется главой МВФ еще на пять лет. Других кандидатов нет
Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на эту должность на следующие пять лет. Об этом сообщается на сайте Фонда.
"Срок выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя МВФ завершился 3 апреля. Была выдвинута единственная кандидатура – нынешняя руководительница МВФ Кристалина Георгиева", — говорится в заявлении исполнительного совета организации.
"Исполнительный совет будет действовать в соответствии с процедурой, описанной в сообщении о начале процесса отбора кандидатов на должность главы МВФ 13 марта. Целью исполнительного совета является скорейшее завершение этого процесса, максимум до конца апреля 2024 года", — сказано в заявлении МВФ.
Директор-распорядитель МВФ назначается исполнительным советом на пятилетний срок.
- Георгиева, которой в августе исполняется 71 год, стала директором МВФ в 2019 году, сменив на этом посту Кристин Лагард. До этого с 2017 года она была главным исполнительным директором Всемирного банка и два месяца даже исполняла обязанности президента группы Всемирного банка. В 1993-2010 годах Георгиева работала во Всемирном банке на разных должностях.
- В ее резюме также была работа на должности еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, вице-президента по вопросам бюджета и человеческих ресурсов.
- Георгиева имеет степень кандидата экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.