Кристалина Георгиева останется главой МВФ еще на пять лет. Других кандидатов нет

Кристалина Георгиева (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на эту должность на следующие пять лет. Об этом сообщается на сайте Фонда.

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"Срок выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя МВФ завершился 3 апреля. Была выдвинута единственная кандидатура – нынешняя руководительница МВФ Кристалина Георгиева", — говорится в заявлении исполнительного совета организации.

"Исполнительный совет будет действовать в соответствии с процедурой, описанной в сообщении о начале процесса отбора кандидатов на должность главы МВФ 13 марта. Целью исполнительного совета является скорейшее завершение этого процесса, максимум до конца апреля 2024 года", — сказано в заявлении МВФ.

Директор-распорядитель МВФ назначается исполнительным советом на пятилетний срок.