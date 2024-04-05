Крісталіна Георгієва залишиться головою МВФ ще на п'ять років. Інших кандидатів немає
Чинна директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиною кандидаткою на цю посаду на наступні п'ять років. Про це повідомляється на сайті Фонду.
"Термін висування кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника МВФ завершився 3 квітня. Було висунуто єдину кандидатуру – нинішню керівницю МВФ Крісталіну Георгієву", – йдеться у заяві виконавчої ради організації.
"Виконавча рада діятиме відповідно до процедури, описаної у повідомленні про початок процесу відбору кандидатів на посаду голови МВФ 13 березня. Метою виконавчої ради є якнайшвидше завершення цього процесу, максимум до кінця квітня 2024 року", – сказано в заяві МВФ.
Директор-розпорядник МВФ призначається виконавчою радою на п'ятирічний термін.
- Георгієва, якій у серпні виповнюється 71 рік, стала директоркою МВФ у 2019 році, змінивши на цій посаді Крістін Лагард. До того з 2017 року вона була головною виконавчою директоркою Світового банку і два місяці навіть виконувала обов'язки президента групи Світового банку. У 1993-2010 роках Георгієва працювала у Світовому банку на різних посадах.
- В її резюме також була робота на посаді єврокомісарки з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та реагування на кризи, віцепрезидентки з питань бюджету та людських ресурсів.
- Георгієва має ступінь кандидата економічних наук і магістра політичної економії та соціології в Університеті національної та світової економіки в Болгарії, де вона також викладала з 1977 до 1991 року.