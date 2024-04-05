Крісталіна Георгієва залишиться головою МВФ ще на п'ять років. Інших кандидатів немає

Крісталіна Георгієва (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Чинна директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиною кандидаткою на цю посаду на наступні п'ять років. Про це повідомляється на сайті Фонду.

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"Термін висування кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника МВФ завершився 3 квітня. Було висунуто єдину кандидатуру – нинішню керівницю МВФ Крісталіну Георгієву", – йдеться у заяві виконавчої ради організації.

"Виконавча рада діятиме відповідно до процедури, описаної у повідомленні про початок процесу відбору кандидатів на посаду голови МВФ 13 березня. Метою виконавчої ради є якнайшвидше завершення цього процесу, максимум до кінця квітня 2024 року", – сказано в заяві МВФ.

Директор-розпорядник МВФ призначається виконавчою радою на п'ятирічний термін.