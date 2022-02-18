"Кризис – это возможности". Украина скупает свои долги, пока дешево – Марченко

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что Украина активно скупает собственные долги, пока они подешевели из-за военной угрозы со стороны России.

"Кризис – это не только проблемы, но и возможности. И мы ими пользуемся", – сказал министр.

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Благодаря "сделкам по активному управлению государственного долга" выплаты с погашением еврооблигаций в сентябре 2022 года будут на $100 млн меньше – составят только $912 млн вместо $1 млрд.

Также министерство выкупило часть ВВП-варрантов, в результате чего "государство Украина владеет 20 процентами" этих деривативов.

ВВП-варранты – это специальные долговые бумаги, выплаты по которым привязаны к темпам роста экономики: чем быстрее увеличивается ВВП, тем больше будет сумма. Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет $3,24 млрд. Срок их обращения истечет в 2040 году.

"Это дальновидный шаг. Это свидетельство нашей заботы о будущих поколениях, которые не должны жить в долг", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что не считает нужным говорить о списании или реструктуризации долгов.

"Долговые обязательства нужно обслуживать своевременно и в полном объеме. Это создает доверие и дает возможность в будущем заимствовать под более низкие проценты, уменьшать кредитные риски, повышать кредитные рейтинги", – сказал Марченко.

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Андрей Водяный

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