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Крупнейшая в мире инвесткомпания сформировала команду для помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 11:45
Крупнейшая в мире инвесткомпания сформировала команду для помощи Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Крупнейшая в мире американская инвестиционная компания BlackRock работает над проектом структурирования фондов восстановления Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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27 декабря Владимир Зеленский обсудил его реализацию с гендиректором BlackRock Ларри Финком.

"Владимир Зеленский и гендиректор BlackRock договорились в ближайшее время сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны с целью достижения единства позиций и привлечения инвестиций в ключевые секторы экономики. Президент поблагодарил Ларри Финка за работу профессиональной команды, которую компания BlackRock сформировала для структурирования проектов восстановления", – говорится в сообщении.

Крупнейшая в мире инвесткомпания сформировала команду для помощи Украине

В ближайшее время компания отправит в Украину делегацию в составе нескольких топ-менеджеров.

Андрій Водяний
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BlackRock инвесткомпания Владимир Зеленский Ларри Финк
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