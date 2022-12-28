Крупнейшая в мире инвесткомпания сформировала команду для помощи Украине

Крупнейшая в мире американская инвестиционная компания BlackRock работает над проектом структурирования фондов восстановления Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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27 декабря Владимир Зеленский обсудил его реализацию с гендиректором BlackRock Ларри Финком.

"Владимир Зеленский и гендиректор BlackRock договорились в ближайшее время сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны с целью достижения единства позиций и привлечения инвестиций в ключевые секторы экономики. Президент поблагодарил Ларри Финка за работу профессиональной команды, которую компания BlackRock сформировала для структурирования проектов восстановления", – говорится в сообщении.

В ближайшее время компания отправит в Украину делегацию в составе нескольких топ-менеджеров.

В ноябре Министерство экономики подписало с BlackRock меморандум о разработке специальной платформы для привлечения частного капитала для восстановления Украины.

По оценкам Минэкономики, для "экономического чуда" Украине нужны инвестиции в размере $70-80 млрд в год.

Андрій Водяний

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