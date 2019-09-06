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Крупнейшие доноры Украины: кто они и что финансируют

Крупнейшие доноры Украины: кто они и что финансируют
06.09.2019, 17:37

За январь-июнь Украина получила $5,9 млрд международной технической помощи

В I полугодии на реализацию 522 проектов международной технической помощи (МТП) Украина получила $5,9 млрд. Это на 1 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года (477 проектов общей проектной стоимостью $4,9 млрд). 

Как уточняют в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, в это число входит 10 проектов суммарной стоимостью $2,4 млрд, финансируемых из Чернобыльского Фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

В I полугодии крупнейшими донорами были США - более $2,2 млрд, ЕС - $470 млн, Германия - $345 млн, Канада - $141 млн.

По сферам целевого назначения финансировались проекты МТП в сфере ядерной безопасности - $2,6 млрд (45%), нацбезопасности и обороны - $1,4 млрд (24%), управления и гражданского общества - $447 млн ​​(8%), на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц - $364 млн (6%).

В Минэкономразвития также отмечают, что еще были подписаны три договора с правительством Китая на поставку медоборудования для семи больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около $30 млн); четыре договора с правительством США на сумму $88 млн; пять соглашений с Еврокомиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро и один договор с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на $350 000.

Международная техническая помощь (МТП) - это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.

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Германия США ЕС канада минэкономразвития международная техническая помощь доноры
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