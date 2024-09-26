Крупнейший институциональный инвестор ухудшил прогноз по экономике Украины

Европейский банк реконструкции и развития ожидает рост ВВП Украины в 2025 году на 4,7%

Фото: ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший институциональный инвестор Украины, опубликовал на своем сайте флагманский отчет "Региональные экономические перспективы", который содержит обновленную оценку темпов роста валового внутреннего продукта Украины. Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 3,0%, но на 2025 год его ухудшили с 6% до 4,7%.

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"Уничтожение мощностей и объектов генерации и передачи электроэнергии негативно влияет на украинскую экономику и прервало уже четыре квартала существенного роста ВВП. С учетом этого банк снизил свой прогноз роста для Украины", — пояснила пресс-служба банка.

В первом квартале 2024 году украинская экономика выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако во втором квартале рост замедлился из-за дефицита энергогенерации и более высоких цен на импортную электроэнергию.

ЕБРР признал, что краткосрочные прогнозы роста для Украины по-прежнему характеризуются высоким уровнем неопределенности.

Перспективы украинского экспорта улучшились благодаря открытию экспортного коридора вдоль побережья Черного моря. Это частично уменьшило связанную с войной неопределенность безопасности использования Черного моря для экспорта из Украины значительных объемов сельскохозяйственной продукции и других грузов, в частности металлов и руды.

Но вместе с этим в отчете отмечается, что это улучшение может быть нивелировано проблемами с электроэнергией.

Прогнозы для Украины несколько выше, чем оценки темпов экономического роста для более широких регионов ЕБРР.

В целом в регионах ЕБРР банк прогнозирует рост на уровне 2,8% (минус 0,2 процентных пункта от майского прогноза) в 2024 году и 3,5% (минус 0,1 процентного пункта от майского прогноза) в 2025 году.

Это связано с замедлением экономической деятельности в Центральной Азии, со стагнацией в горнодобывающем секторе Казахстана и Узбекистана. На экономику стран юго-восточной части ЕС негативно повлиял пересмотр прогнозов для более развитых европейских стран, в то время как регион Южного и Восточного Средиземноморья испытывает влияние конфликта в секторе Газа и значительных засух.