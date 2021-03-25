Крупные инвесторы получили налоговые льготы. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1294-IX о налоговых стимулах для инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, временно, до 1 января 2035 года от ввозной пошлины освобождается оборудование, которое ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов, регулируемых законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

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Налоговые льготы предоставляются при условии, что оборудование изготовлено не ранее чем за три года до даты его ввоза в Украину, не было в употреблении, а также не происходит из страны-оккупанта или с оккупированных территорий Украины.

Перечень и объем ввоза таких товаров утверждаются Кабмином при подписании инвестиционного договора.

Также закон освобождает инвестора на пять лет от налога на прибыль после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта.

Закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые под проекты со значительными инвестициями.

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17 декабря 2020 года народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №3760 о господдержке проектов с крупными инвестициями.

22 января 2021 года финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту изменить Налоговый кодекс в рамках закона об инвестиционных нянях.

2 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестпроектов с большими инвестициями.

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Роман Брыль

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