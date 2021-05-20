"Крупный бизнес обязан помочь": Зеленский прокомментировал "антиахметовский" законопроект

Для малого и среднего бизнеса налоги не вырастут, а крупный бизнес обязан помочь государству. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста телеканала Украина 24 (входит в медиахолдинг Рината Ахметова) Василия Голованова о теневой экономике.

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Президент отметил, что смотрел "Ток-шоу №1" на канале Украина 24, где Голованов якобы позволил себе манипуляции в вопросе планов правительства повысить налоги для малого и среднего бизнеса.

"Не нужно манипулировать. Для малого и среднего бизнеса налоги не вырастут. А крупному бизнесу нужно помогать людям и государству. Они помогают государству – государство поддерживает их. Цена на металл на мировых рынках стремительно растет, значит нужно немного увеличить и поступления в бюджет. Мне кажется это справедливо", – отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что налоговая реформа предусматривает, в частности, увеличение налога на добычу железной руды.

"Железная руда принадлежит украинскому народу. Все недра, согласно Конституции, принадлежат украинцам. И мне кажется, что нужно повышать налог. Разумно, чтобы никто не уходил "в тень". Мы четко понимаем, кто и сколько на этом зарабатывает. Мы четко понимаем, как сделать так, чтобы никто не пострадал и никто не закрывал бизнес. Мы не дадим зарабатывать на недрах 200-300% в то время когда у нас война, когда нам сложно, когда нечем платить пенсии", – подчеркнул Зеленский.

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12 мая Кабмин рассматривал так называемый "антиахметовский" законопроект. Налоговая реформа предусматривает увеличение налогов для крупного бизнеса. Подробнее – тут. Ранее стало известно, что законопроект пока не зарегистриван в Верховной Раде. Причина – противоречия Офиса президента и Минфина по отдельным нормам.

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Юрий Тарасовский

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