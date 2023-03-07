"Кто воспользовался – молодец". Гетманцев не считает налоговую амнистию провалом

Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев не считает кампанию добровольного декларирования активов (налоговую амнистию) провальной, несмотря на то, что за полтора года этим механизмом воспользовались только 845 человек. Об этом он сказал в интервью Фокусу.

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"Государство предоставило возможность каждому гражданину подвести черту под темным прошлым. Чтобы начать новую финансовую жизнь, потребовалось добровольное декларирование. Чтобы начать такую жизнь, мы должны были дать возможность людям выйти "в белую". Кто воспользовался, тот молодец. Воспользовались 845 человек. Кто не воспользовался – осознанно принял решение рискнуть", – сказал Гетманцев.

В преддверии запуска кампании Гетманцев предполагал, что амнистия способна вывести из тени активы на сумму около $20 млрд.

В результате удалось собрать в разы меньше.

"Налоговая амнистия не может быть успешной или не успешной – она не имеет фискальной цели, а цель – предоставление шанса "отразиться" перед новой европейской финансовой прозрачной жизнью достигнута", – заявил Гетманцев в интервью.

Он добавил, что добровольное декларирование было разовой акцией и больше такого не будет.

15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. Налоговая амнистия, заработавшая в начале сентября 2021 года, должна была длиться год. Из-за войны срок амнистии продлили еще на полгода – с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

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