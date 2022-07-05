Курс евро к доллару опустился до 20-летнего минимума

Курс евро во вторник, 5 июля, упал до 1,0331 евро/долл. По данным Bloomberg, это самый низкий уровень с декабря 2002 года. Тогда же, в конце 2002 года, доллар в последний раз был дороже евро.

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С начала года европейская валюта подешевела более чем на 8% по сравнению с американским долларом на фоне рекордной инфляции, существенно влияющей как на домохозяйства, так и на компании.

Другая причина – последствия российско-украинской войны, которые не позволяют Европейскому центральному банку повышать процентные ставки так же быстро, как это делает американский Федрезерв, и усугубляют риски экономической рецессии в еврозоне.

В Украине по состоянию на 5 июля один евро стоит 30,58 грн, а доллар – 29,25 грн. Официальный курс американской валюты заморожен с начала войны.

Андрей Водяный

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