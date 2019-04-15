Что будет с курсом гривни, инфляцией и ВВП. Прогноз S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что к концу 2019 года курс гривни к доллару составит 28,6 грн/доллар, сообщает УНИАН.

По прогнозам S&P, к концу 2020 года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 грн/доллар, концу 2021 – до 30 грн/доллар, к 2022-го – 30,5 грн/доллар.

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Агентство прогнозирует, что в текущем году реальный ВВП Украины вырастет на 2,5%, в 2020 году – на 2,8%, а в 2021 и 2022 годах – на 3%.

Инфляция по прогнозам агентства, в этом году составит 8,1%, в 2020 году – 7,5%, 7% - в 2021-м и 6% - в 2022.

В S&P отметили, что показатель ВВП в Украине на душу населения является третьим снизу среди стран Европы и СНГ, после Таджикистана и Узбекистана.

По мнения агентства, низкий уровень дохода объясняет высокую миграцию из страны. По данным S&P, количество украинцев, работающих в Польше в 2018 году выросла больше, чем на 40% - до 1,7 млн человек.

В S&P считают, что для ускорения роста экономики Украины нужно больше инвестиций, которые в прошлом году составили всего 19% ВВП при 30% в 2007 году. Еще одним фактором, сдерживающим экономический рост, в агентстве назвали слабое кредитования банковского сектора.

По данным S&P, с 2014 по 2018 год реальный рост кредитования частного сектора в совокупности сократился почти на 65%.

Согласно данным НБУ, курс доллара на утро 15 апреля снизился на 12 копеек – до 26,71 грн.