"Квантовый скачок". Рютте объявил новый ориентир расходов на оборону стран НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил в понедельник на пресс-конференции в Гааге, что новый ориентир расходов на оборону стран НАТО составит 5% ВВП вместо предыдущих 2%. Об этом пишет The Guardian.
Рютте назвал это решение "квантовым скачком", который является "амбициозным, историческим и фундаментальным для обеспечения нашего будущего".
Новая цель будет введена на саммите в Гааге как "новая базовая линия" для оборонных расходов Альянса.
Она будет состоять из основных оборонных расходов на уровне 3,5% и расходов по смежным статьям, таким как кибербезопасность, приспособление дорог и мостов для военных средств, на уровне 1,5%.
"Все союзники теперь достигли 2% цели, согласованной в 2014 году на саммите в Уэльсе. Мы достигли решающего прогресса за последние пять-шесть месяцев, но наша среда безопасности изменилась, и не к лучшему", – заявил генсек НАТО.
По словам Рютте, современные угрозы требуют гораздо больших обязательств, чтобы Альянс мог эффективно сдерживать и защищать своих членов. Он подчеркнул, что хотя НАТО остается оборонным альянсом, "не должно быть сомнений в нашей способности и решимости защитить наши нации".
Рютте подчеркнул, что самой значимой и прямой угрозой для Альянса остается Российская Федерация.
Страны ежегодно будут отчитываться о своих расходах, а в 2029 году состоится пересмотр целей с учетом международной ситуации безопасности.
Рютте подчеркнул, что цель в 5% установлена для всех стран НАТО, в том числе и для Испании, которая считает, что может выполнить свои обязательства, тратя всего 2,1% ВВП.
"НАТО не имеет исключений и не знает боковых соглашений", – заявил Рютте.
- В декларации саммита НАТО не будет обещания принять Украину.