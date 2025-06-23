"Квантовый скачок". Рютте объявил новый ориентир расходов на оборону стран НАТО

На саммите НАТО в Гааге утвердят "новую базовую линию" для оборонных расходов Альянса

Марк Рютте (Фото: EPA / KOEN VAN WEEL)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил в понедельник на пресс-конференции в Гааге, что новый ориентир расходов на оборону стран НАТО составит 5% ВВП вместо предыдущих 2%. Об этом пишет The Guardian.

Рютте назвал это решение "квантовым скачком", который является "амбициозным, историческим и фундаментальным для обеспечения нашего будущего".

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Новая цель будет введена на саммите в Гааге как "новая базовая линия" для оборонных расходов Альянса.

Она будет состоять из основных оборонных расходов на уровне 3,5% и расходов по смежным статьям, таким как кибербезопасность, приспособление дорог и мостов для военных средств, на уровне 1,5%.

"Все союзники теперь достигли 2% цели, согласованной в 2014 году на саммите в Уэльсе. Мы достигли решающего прогресса за последние пять-шесть месяцев, но наша среда безопасности изменилась, и не к лучшему", – заявил генсек НАТО.

По словам Рютте, современные угрозы требуют гораздо больших обязательств, чтобы Альянс мог эффективно сдерживать и защищать своих членов. Он подчеркнул, что хотя НАТО остается оборонным альянсом, "не должно быть сомнений в нашей способности и решимости защитить наши нации".

Рютте подчеркнул, что самой значимой и прямой угрозой для Альянса остается Российская Федерация.

Страны ежегодно будут отчитываться о своих расходах, а в 2029 году состоится пересмотр целей с учетом международной ситуации безопасности.

Рютте подчеркнул, что цель в 5% установлена для всех стран НАТО, в том числе и для Испании, которая считает, что может выполнить свои обязательства, тратя всего 2,1% ВВП.

"НАТО не имеет исключений и не знает боковых соглашений", – заявил Рютте.