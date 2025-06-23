"Квантовий стрибок". Рютте оголосив новий орієнтир видатків на оборону країн НАТО

На саміті НАТО в Гаазі затвердять "нову базову лінію" для оборонних витрат Альянсу

Марк Рютте (Фото: EPA / KOEN VAN WEEL)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив у понеділок на пресконференції в Гаазі, що новий орієнтир видатків на оборону країн НАТО становитиме 5% ВВП замість попередніх 2%. Про це пише The Guardian.

Рютте назвав це рішення "квантовим стрибком", який є "амбітним, історичним і фундаментальним для забезпечення нашого майбутнього".

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Нову ціль буде запроваджено на саміті в Гаазі як "нову базову лінію" для оборонних витрат Альянсу.

Вона буде складатися з основних оборонних витрат на рівні 3,5% та витрат на суміжні статті, такі як кібербезпека, пристосування доріг та мостів для військових засобів, на рівні 1,5%.

"Всі союзники тепер досягли 2% цілі, погодженої у 2014 році на саміті в Уельсі. Ми досягли вирішального прогресу за останні п'ять-шість місяців, але наше безпекове середовище змінилося, і не на краще", – заявив генсек НАТО.

За словами Рютте, сучасні загрози вимагають набагато більших зобов'язань, щоб Альянс міг ефективно стримувати та захищати своїх членів. Він підкреслив, що хоча НАТО залишається оборонним альянсом, "не повинно бути сумнівів щодо нашої здатності та рішучості захистити наші нації".

Рютте підкреслив, що найбільш значущою та прямою загрозою для Альянсу залишається Російська Федерація.

Країни щорічно звітуватимуть про свої витрати, а у 2029 році відбудеться перегляд цілей з урахуванням міжнародної безпекової ситуації.

Рютте наголосив, що ціль у 5% встановлено для всіх країн НАТО, зокрема й для Іспанії, яка вважає, що може виконати свої зобов'язання, витрачаючи лише 2,1% ВВП.

"НАТО не має винятків і не знає бічних угод", – заявив Рютте.