Латвия выделила почти 10 млн евро на восстановление Черниговской области и поддержку ВСУ
Латвия предоставит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку украинских Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.
5,3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины. Еще 4,3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.
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Латвия занимается восстановлением Черниговской области.
"Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС", – говорится в сообщении.
- 15 февраля в Латвии вступила в силу законная конфискация автомобилей на российской регистрации. Изъятые авто будут передавать Украине.
- 15 марта премьер-министр Латвии Силиня заявила, что поддерживает идею отправки войск НАТО в Украину для обучения военнослужащих.