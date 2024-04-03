Латвия выделила почти 10 млн евро на восстановление Черниговской области и поддержку ВСУ

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году

Последствия обстрелов россиян Черниговской области. Фото: ГСЧС

Латвия предоставит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку украинских Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

5,3 миллиона евро будут направлены на восстановление Украины. Еще 4,3 миллиона правительство Латвии выделило в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

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Латвия занимается восстановлением Черниговской области.

"Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС", – говорится в сообщении.