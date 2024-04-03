Латвія виділила майже 10 млн євро на відбудову Чернігівщини та підтримку ЗСУ

Уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році

Наслідки обстрілу росіянами Чернігівської області. Фото: ДСНС

Латвія надасть майже 10 мільйонів євро на відбудову України та підтримку українських Збройних Сил, повідомляє пресслужба Верховної Ради в Telegram.

5,3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України. Ще 4,3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

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Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівської області.

"Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", – йдеться у повідомленні.