Латвія виділила майже 10 млн євро на відбудову Чернігівщини та підтримку ЗСУ
Наслідки обстрілу росіянами Чернігівської області. Фото: ДСНС

Латвія надасть майже 10 мільйонів євро на відбудову України та підтримку українських Збройних Сил, повідомляє пресслужба Верховної Ради в Telegram.

5,3 мільйона євро будуть направлені на відбудову України. Ще 4,3 мільйона уряд Латвії виділив на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

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Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівської області.

"Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", – йдеться у повідомленні.

  • 15 лютого у Латвії набула чинності законна конфіскація автомобілів на російській реєстрації. Вилучені авто передаватимуть Україні.
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