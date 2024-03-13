Лесхоз на Закарпатье пять лет не платил налог на землю

Иллюстративное фото: Википедия. Автор – Kleiner Funken

Свалявское лесное хозяйство на Закарпатье, которое правоохранители разоблачили в умышленном уклонении от налогов, уплатило в государственный бюджет 5,8 млн грн. Об этом сообщила областная прокуратура.

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В рамках уголовного производства установлено, что госпредприятие уклонилось от уплаты налога за лесные земли. В общей сложности оно задолжало 5,8 млн грн, что включает сумму штрафной санкции за несвоевременную оплату и начисленную пеню.

Долг и пеня накапливались с 2018 года, когда вступили в силу изменения в законодательство о том, что лесные земли, кроме рентной платы, облагаются еще и земельным налогом.

Как утверждает прокуратура, главный бухгалтер предприятия, ответственный за финансово-хозяйственную деятельность, не подал уточняющую налоговую декларацию по плате за землю, что и привело к возникновению задолженности.

Учитывая, что долг в бюджет возмещен в полном объеме, главный бухгалтер освобожден от уголовной ответственности.