Лісгосп на Закарпатті п'ять років не платив податок на землю
Свалявське лісове господарство на Закарпатті, яке правоохоронці викрили в умисному ухиленні від податків, сплатило до державного бюджету 5,8 млн грн. Про це повідомила обласна прокуратура.
У межах у кримінального провадження встановлено, що держпідприємство ухилилося від сплати податку за лісові землі. Загалом воно заборгувало 5,8 млн грн, що включає суму штрафної санкції за несвоєчасну оплату та нараховану пеню.
Борг і пеня накопичувалися з 2018 року, відколи набрали чинності зміни до законодавства про те, що лісові землі, крім рентної плати, обкладаються ще й земельним податком.
Як стверджує прокуратура, головний бухгалтер підприємства, відповідальний за фінансово-господарську діяльність, не подав уточнювальну податкову декларацію зі плати за землю, що й призвело до виникнення заборгованості.
З огляду на те, що борг до бюджету відшкодовано в повному обсязі, головного бухгалтера звільнено від кримінальної відповідальності.
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