На Буковині до торговців фруктами прийшли з обшуками: підозрюють в ухиленні від податків
У Чернівецькій області викрили групу місцевих мешканців, які налагодили схему ухилення від сплати податків під час продажу імпортованих овочів та фруктів. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
"Використовуючи реквізити підконтрольних підприємств фігуранти продавали імпортовану продукцію за готівку, без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліку, не вказуючи обсяги реалізації до податкових декларацій з ПДВ", – сказано в повідомленні.
БЕБ стверджує, що це призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 6 млн грн.
Детективи Бюро спільно з працівниками управління СБУ у Чернівецькій області провели низку обшуків за адресами проживання бізнесменів, в офісних та складських приміщеннях.
Там виявили та вилучили документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, носії інформації та готівку, отриману від продажу імпортованого товару.
Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
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