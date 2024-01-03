На Буковині до торговців фруктами прийшли з обшуками: підозрюють в ухиленні від податків

БЕБ стверджує, що бізнесмени не сплатили податків на суму понад 6 млн грн

Фото: БЕБ

У Чернівецькій області викрили групу місцевих мешканців, які налагодили схему ухилення від сплати податків під час продажу імпортованих овочів та фруктів. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

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"Використовуючи реквізити підконтрольних підприємств фігуранти продавали імпортовану продукцію за готівку, без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліку, не вказуючи обсяги реалізації до податкових декларацій з ПДВ", – сказано в повідомленні.

БЕБ стверджує, що це призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 6 млн грн.

Детективи Бюро спільно з працівниками управління СБУ у Чернівецькій області провели низку обшуків за адресами проживання бізнесменів, в офісних та складських приміщеннях.

Там виявили та вилучили документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, носії інформації та готівку, отриману від продажу імпортованого товару.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).