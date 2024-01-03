На Буковине к торговцам фруктами пришли с обысками: подозревают в уклонении от налогов
В Черновицкой области разоблачена группа местных жителей, которые наладили схему уклонения от уплаты налогов при продаже импортированных овощей и фруктов. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.
"Используя реквизиты подконтрольных предприятий, фигуранты продавали импортируемую продукцию за наличные деньги, без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете, не указывая объемы реализации в налоговых декларациях по НДС", – сказано в сообщении.
БЭБ утверждает, что это привело к уклонению от уплаты налогов на сумму более 6 млн грн.
Детективы Бюро совместно с сотрудниками управления СБУ в Черновицкой области провели ряд обысков по адресам проживания бизнесменов, в офисных и складских помещениях.
Там обнаружили и изъяли документы, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи, носители информации и наличные деньги, полученные от продажи импортируемого товара.
Начато расследование по ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
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