На Буковине к торговцам фруктами пришли с обысками: подозревают в уклонении от налогов

БЭБ утверждает, что бизнесмены не уплатили налоги на сумму более 6 млн грн

Фото: БЭБ

В Черновицкой области разоблачена группа местных жителей, которые наладили схему уклонения от уплаты налогов при продаже импортированных овощей и фруктов. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

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"Используя реквизиты подконтрольных предприятий, фигуранты продавали импортируемую продукцию за наличные деньги, без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете, не указывая объемы реализации в налоговых декларациях по НДС", – сказано в сообщении.

БЭБ утверждает, что это привело к уклонению от уплаты налогов на сумму более 6 млн грн.

Детективы Бюро совместно с сотрудниками управления СБУ в Черновицкой области провели ряд обысков по адресам проживания бизнесменов, в офисных и складских помещениях.

Там обнаружили и изъяли документы, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи, носители информации и наличные деньги, полученные от продажи импортируемого товара.

Начато расследование по ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).