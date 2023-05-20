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Лидеры стран G7 приняли план для противодействия энергетическому шантажу Кремля

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 13:12
Лидеры стран G7 приняли план для противодействия энергетическому шантажу Кремля - Фото
Велика сімка (Фото - Depositphotos)

Лидеры стран G7 во время саммита приняли план противодействия рискам, возникшим из-за российского "вооружения энергетики". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, пишет CNN.

"Мы будем работать вместе, чтобы гарантировать, что попытки использовать экономическую зависимость как оружие, заставляя членов G7 и наших партнеров, включая малые экономики, подчиняться, будут терпеть неудачу и столкнутся с последствиями", – говорится в заявлении.

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Лидеры G7 решительно выступают против того, что Россия использует энергетическую и экономическую зависимость.

РФ давно обвиняют в использовании энергетики в качестве оружия, а также манипулировании ценами и поставками для получения политических рычагов влияния.

Наталия Софиенко
g7энергетическая зависимость
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