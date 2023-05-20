Лідери країн G7 ухвалили план для протидії енергетичному шантажу Кремля

Лідери країн G7 під час саміту ухвалили план протидії ризикам, які виникли через російське "озброєння енергетики". Про це йдеться в спільній заяві лідерів G7, пише CNN.

"Ми будемо працювати разом, щоб гарантувати, що спроби використати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, зокрема малі економіки, підкорятися, зазнають невдачі і зіткнуться з наслідками", – йдеться в заяві.

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Лідери G7 рішуче виступають проти того, що Росія використовує енергетичну й економічну залежність.

РФ давно звинувачують у використанні енергетики як зброї, а також маніпулюванні цінами й постачаннями для отримання політичних важелів впливу.