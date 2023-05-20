Лідери країн G7 ухвалили план для протидії енергетичному шантажу Кремля
20.05.2023, 13:12
Велика сімка (Фото - Depositphotos)
Лідери країн G7 під час саміту ухвалили план протидії ризикам, які виникли через російське "озброєння енергетики". Про це йдеться в спільній заяві лідерів G7, пише CNN.
"Ми будемо працювати разом, щоб гарантувати, що спроби використати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, зокрема малі економіки, підкорятися, зазнають невдачі і зіткнуться з наслідками", – йдеться в заяві.
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Лідери G7 рішуче виступають проти того, що Росія використовує енергетичну й економічну залежність.
РФ давно звинувачують у використанні енергетики як зброї, а також маніпулюванні цінами й постачаннями для отримання політичних важелів впливу.
- У березні 2023 року міністри енергетики країн ЄС домовилися продовжити на один рік добровільне обмеження споживання газу для підготовки до наступного опалювального сезону.
- 20 квітня FT підрахував, що країни Євросоюзу перевиконали план економії газу.
- 3 березня 2023 року ціна на газ у Європі опустилася нижче за $500 вперше за 18 місяців.
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