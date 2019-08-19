Ломбард Скарбниця купил сеть конкурента

Сеть ломбардов Скарбниця приобрел кредитный портфель сети Ломбард-Украина, известной под торговой маркой Залоговый банк, в результате чего стала владельцем еще 37 отделений. Об этом сообщает пресс-служба Скарбниці.

Сумма сделки не разглашается.

Как пояснили LIGA.net в пресс-службе Скарбниці, компания выкупила кредитный портфель всех отделений, которые были у Ломбард-Украина, и арендовала помещения. Теперь они будут работать под брендом Скарбниця.

После сделки у сети Скарбниця - около 400 отделений по всей стране. Среди новоприобретенных - 12 расположены в Киеве, остальные - в Харькове, Полтаве, Житомире, Херсоне и других городах.

"У нас уже есть опыт успешной интеграции новых отделений в сетевую структуру. Поэтому уверены, что и в случае с компанией Ломбард-Украина, одной из старейших в нашей сфере, мы достигнем положительного результата в развитии", - приводятся слова Максима Максимова, директора по развитию сети ломбардов Скарбниця.

В апреле сообщалось, что ломбардам могут разрешить обмен валют . Для этого им нужно будет пройти лицензирование в Нацбанке.

Компания Скарбниця - крупная сеть ломбардов в Украине, основанная в 1992 году. Один из лидеров рынка ломбардного кредитования, предоставляющий услугу выдачи кредита под залог имущества.