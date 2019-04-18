Ломбардам разрешат обмен валют

Ломбардам могут разрешить валютообменные операции. Об этом UBR.ua рассказал член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг Александр Залетов.

По его словам, регулятор в ближайшее время инициирует совместную встречу с участниками рынка и Национальным банком, чтобы выяснить, готовы ли к таким инициативам чиновники и сами ломбарды.

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"Мы изучаем вопрос возможности предоставления ломбардам лицензии на валютообменные операции. Помещения для этого и люди у них есть", - сказал Залетов.

Он также отметил, что если будет поддержка НБУ, то Нацкомфинуслуг готова в нормативных документах предусмотреть норму о том, что ломбарды могут осуществлять два вида деятельности: выдавать займы на условиях финансового кредита (лицензию выдает Нацкомфинуслуг), и, если ломбард выполнит требования лицензирования НБУ, - осуществлять валютообменные операции.

"Это будет на пользу гражданам, так как они получат еще один способ обмена валюты, а также вырастет конкуренция на рынке", - подчеркнул Залетов.

По его словам, очень важно понять, есть ли спрос на такой вид деятельности со стороны самих участников рынка.

"Требования к лицензированию валютообменных операций высокие. Возможно, ломбарды просто не смогут их выполнить. Если обнаружится, что на это нет спроса, то и инициировать не будем. Сейчас как раз будем это изучать", - отметил Залетов.

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