Лукашенко согласился на единую с Россией валюту

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты - "общий рубль". Об этом он заявил в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ 1 марта в Минске, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин - ред.) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - сказал Лукашенко.

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По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра. "И главное - эмиссионный центр. Он (Путин - ред.) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", - передал Лукашенко свой диалог с российским президентом.

При этом, по мнению Лукашенко, у России нет намерения поглотить Беларусь.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал", - сказал Лукашенко.

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Накануне, 28 февраля, Беларусь попросила Россию предоставить республике кредит на $600 млн для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ.

В декабре прошлого года в России заявили, что создадут с Беларусью группу по интеграции и решению спорных вопросов.