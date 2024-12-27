Львов взял 840 млн грн кредита на ремонт ТЭЦ и достройку мусороперерабатывающего завода

Фото: Информационный портал депутатов Львовского городского совета

Государственный Ощадбанк заключил пятилетнее кредитное соглашение с Львовским городским советом на сумму 840 млн грн, сообщает пресс-служба банка.

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Денежные средства будут использованы для финансирования бюджета развития города, в частности для строительства, реконструкции и капитальных ремонтов объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также центров предоставления административных услуг для ветеранов.

Основная часть кредита будет направлена на завершение строительства Львовского мусороперерабатывающего завода. По данным городского совета, готовность объекта составляет 70%. После запуска завод сможет перерабатывать более 250 000 тонн бытовых отходов каждый год, что полностью удовлетворит потребности города в сфере обращения с мусором.

Ощадбанк подчеркнул, что это первое соглашение с Львовским городским советом, заключенное во время полномасштабной войны. Как отметил Юрий Кацион, заместитель председателя правления банка, завод будет важным экологическим проектом для региона, а также будет способствовать созданию RDF-топлива, поставляемого на цементные заводы.

По словам Виктории Довжик, директора департамента финансовой политики Львовского горсовета, кредитные средства будут предоставляться траншами, что позволит финансировать проекты постепенно. Кроме мусороперерабатывающего завода, финансирование получат еще такие проекты:

строительство моста на ул. Ковча;

обустройство двух центров для ветеранов;

реконструкция системы питания ТЦ "Северная" (ТЭЦ-2).

Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове планировали завершить до конца 2023 года. Пока он построен на 70%. В начале сентября ЛКП "Зеленый город" обвинило подрядчика – польскую компанию Control Process SA в невыполнении существенного условия контракта. Компания не смогла предоставить безусловную банковскую гарантию в сумме 3,6 млн евро. В декабре строительство возобновили. Завершить все работы должны в июне 2025 года. Проект строительства завода реализуется при поддержке ЕБРР и Фонда E5Р. Завод будет размещаться на участке площадью 9,66 га, а общая площадь комплекса составит 22 тыс. га. кв. м.