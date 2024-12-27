Львів взяв 840 млн грн кредиту на ремонт ТЕЦ та добудову сміттєпереробного заводу

Ощадбанк уклав кредитну угоду з міською радою Львова на 840 млн грн для фінансування бюджету розвитку міста

Фото: Інформаційний портал депутатів Львівської міської ради

Державний Ощадбанк уклав п’ятирічну кредитну угоду з Львівською міською радою на суму 840 млн грн, інформує пресслужба банку.

Кошти будуть використані для фінансування бюджету розвитку міста, зокрема для будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунального і дорожнього господарства, а також центрів надання адміністративних послуг для ветеранів.

Основна частина кредиту буде спрямована на завершення будівництва Львівського сміттєпереробного заводу. За даними міської ради, наразі готовність об’єкта становить 70%. Після запуску завод зможе переробляти понад 250 000 тонн побутових відходів щороку, що повністю задовольнить потреби міста у сфері поводження зі сміттям.

Ощадбанк наголосив, що це перша угода з Львівською міською радою, укладена під час повномасштабної війни. Як зазначив Юрій Каціон, заступник голови правління банку, завод буде важливим екологічним проєктом для регіону, а також сприятиме створенню RDF-палива, яке постачатимуть на цементні заводи.

За словами Вікторії Довжик, директорки департаменту фінансової політики Львівської міськради, кредитні кошти надаватимуться траншами, що дозволить фінансувати проєкти поступово. Крім сміттєпереробного заводу, фінансування отримають ще такі проєкти:

будівництво мосту на вул. Ковча;

облаштування двох центрів для ветеранів;

реконструкція системи живлення ТЦ "Північна" (ТЕЦ-2).

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планували завершити до кінця 2023 року. Наразі він збудований на 70%. На початку вересня ЛКП "Зелене місто" звинуватило підрядника – польську компанію Control Process S. A. у невиконанні суттєвої умови контракту. Компанія не змогла надати безумовну банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро. У грудні будівництво відновили. Завершити всі роботи мають у червні 2025 року. Проєкт будівництва заводу реалізують за підтримки ЄБРР та Фонду E5Р. Завод розміщуватиметься на ділянці площею 9,66 га, а загальна площа комплексу становитиме 22 тис. кв. м.