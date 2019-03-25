Люксембург обещает Украине финансовую помощь

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн пообещал, что его государство предоставит Украине финансовую помощь в размере 500 000 евро на гуманитарные проекты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы уже предоставили 2,5 млн евро, теперь готовится новая помощь в размере 500 000 евро. Мы сосредоточиваем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в сложных социальных обстоятельствах", - сказал Жан Ассельборн.

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Он также уточнил, что помощь предоставляется через ЮНИСЕФ и Красный крест.

Ранее сообщалось, что в 2019-2020 годах ЕС предоставит Украине 5 млн евро на финансирование системы высшего образования, а в оборонном бюджете США на этот год предусмотрено $250 млн Украине на усиление безопасности.