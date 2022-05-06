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Марченко о возможности выкупа долгов Украиной: Нет денег, и партнеры не поймут

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 12:57
Марченко о возможности выкупа долгов Украиной: Нет денег, и партнеры не поймут - Фото
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Министр финансов Сергей Марченко признал, что Украина на фоне войны могла бы дешево выкупить свои еврооблигации и ВВП-варанты. Но делать этого пока не будут, сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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"Во-первых, нет средств на это, а во-вторых, возникнет вопрос у наших партнеров – куда вы используете наши деньги. Но ситуация действительно благоприятная, чтобы и варранты выкупить, и еврооблигации. Мы над этим работаем. Нельзя сказать, что Минфин это постоянно исключает. Но пока это не выглядит целесообразным в конкретный момент времени", – сказал он.

Марченко еще раз подчеркнул, что Украина не собирается отказываться от своих долговых обязательств или просить о реструктуризации долгов.

"Этот вопрос репутации, доверия. Можно воспользоваться моментом, но в дальнейшем нам это очень навредит. Даже разговоры о потенциальной реструктуризации очень вредят нам и нашим планам", – сказал министр.

Он заявил, что на ближайшую перспективу не видит никаких проблем с обслуживанием внешнего долга. За май все внешние выплаты Украины – чуть больше $200 млн, то же касается июня, июля, августа.

"Да, возникнет вопрос сентября. Мы сейчас над этим работаем. Но я не хотел бы говорить, что мы готовим какое-нибудь решение или готовы что-либо предлагать", – подчеркнул Марченко.

ВВП-варанты – это специальные долговые бумаги, выпущенные в 2015 году в рамках реструктуризации еврооблигаций Украины. Выплаты по ним привязаны к росту экономики: чем быстрее увеличивается ВВП, тем больше сумма выплат. Если ВВП за год увеличился менее чем на 3%, государство не платит.

В 2021 году Украина впервые заплатила по вариантам $41 млн, исходя из роста ВВП в 2019 году на 3,2%. В 2020 году из-за коронакризиса экономика обрушилась, поэтому выплат в 2022 году не будет. Следующий платеж назначен на 2023 год.

Андрей Водяный
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