Марченко: Первый транш помощи Всемирного банка на $350 млн откладывается

Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на $350 млн. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Средства Всемирного Банка должны были поступить в Украину еще в конце августа.

По словам министра, Украина все же получит первый транш из общего кредита в $700 млн еще до конца года.

Марченко также уточнил, что Украина изначально надеялась привлечь более крупный кредит от Всемирного Банка.

"Сначала мы говорили об $1 млрд, но в связи с большой нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за запросов стран-членов, эта сумма была сокращена до $700 млн", - объяснил министр.

Украина мотивировала привлечение кредита Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы.

26 июня принял Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение первого транша в $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

утвердил выделение первого транша в $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". 31 июля Минфин сообщил, что планирует подписать со Всемирным банком соглашение о кредите на $700 млн в конце августа 2020 года.

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Роман Брыль

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