Маркарова стала замглавы комитета по назначениям глав госкомпаний

Министр финансов Оксана Маркарова избрана заместителем председателя Комитета по назначениям руководителей и членов наблюдательных советов для особо важных для экономики государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В состав комитета входят четыре представителя правительства и четыре независимых эксперта - представители международных финансовых организаций, сказано в сообщении.

Его председатель - Джейсон Пеллмар, возглавляющий региональное представительство Международной финансовой корпорации в Украине и Беларуси.

Комитет по назначениям уже сформировал независимые наблюдательные советы для Укрзалізниці, Укрэнерго, Укрпочты, Администрации морских портов Украины, аэропорта Борисполь, Укргидроэнерго.

"Комитет будет активно работать до конца каденции и нашего правительства, и я надеюсь, что новое правительство продолжит и его работу, и реформу корпоративного управления", - прокомментировала свое избрание Маркарова.

Еще одним представителем правительства в комитете является министр Кабинета министров Александр Саенко.

Среди независимых членов - Йоста Люнгман, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине, Маттео Патроне, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы, и бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.