МБРР выделяет грант в $50 млн на восстановление логистики в Украине
Входящий в группу Всемирного банка — Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – предоставит грант в $50 млн на восстановление логистической инфраструктуры Украины и Укрзалізниці. Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
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Деньги выделяются в рамках проекта "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)", общим объемом в $600 млн, из которых $500 млн предоставит МБРР. Остальные средства планируется привлечь за счет донорских грантов, поступающих через Украинский трастовый фонд помощи, восстановления и реконструкции (URTF) и другие трастовые фонды.
"Благодаря этой договоренности, мы получим возможность профинансировать закупку модульных автодорожных мостов и материалов для срочного ремонта дорог. Также средства будут направлены на производство фитинговых платформ для увеличения объемов контейнерных перевозок, а также закупку материалов и оборудования для ремонта важных железнодорожных мостов", — прокомментировал Кубраков.
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