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МБРР выделяет грант в $50 млн на восстановление логистики в Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 18:10
МБРР выделяет грант в $50 млн на восстановление логистики в Украине - Фото
Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Входящий в группу Всемирного банка — Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – предоставит грант в $50 млн на восстановление логистической инфраструктуры Украины и Укрзалізниці. Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры. 

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Деньги выделяются в рамках проекта "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)", общим объемом в $600 млн, из которых $500 млн предоставит МБРР. Остальные средства планируется привлечь за счет донорских грантов, поступающих через Украинский трастовый фонд помощи, восстановления и реконструкции (URTF) и другие трастовые фонды. 

"Благодаря этой договоренности, мы получим возможность профинансировать закупку модульных автодорожных мостов и материалов для срочного ремонта дорог. Также средства будут направлены на производство фитинговых платформ для увеличения объемов контейнерных перевозок, а также закупку материалов и оборудования для ремонта важных железнодорожных мостов", — прокомментировал Кубраков. 

Проект "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" направлен на быстрое восстановление и улучшение транспортных сетей, необходимых для оказания гуманитарной помощи, поддержки украинского экспорта и развития логистической инфраструктуры на границах Украины и ЕС.

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Роман Бриль
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мининфраструктуры Всемирный банк логистика грант МБРР восстановление украины
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