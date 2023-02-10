МБРР выделяет грант в $50 млн на восстановление логистики в Украине

Входящий в группу Всемирного банка — Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – предоставит грант в $50 млн на восстановление логистической инфраструктуры Украины и Укрзалізниці. Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Деньги выделяются в рамках проекта "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)", общим объемом в $600 млн, из которых $500 млн предоставит МБРР. Остальные средства планируется привлечь за счет донорских грантов, поступающих через Украинский трастовый фонд помощи, восстановления и реконструкции (URTF) и другие трастовые фонды.

"Благодаря этой договоренности, мы получим возможность профинансировать закупку модульных автодорожных мостов и материалов для срочного ремонта дорог. Также средства будут направлены на производство фитинговых платформ для увеличения объемов контейнерных перевозок, а также закупку материалов и оборудования для ремонта важных железнодорожных мостов", — прокомментировал Кубраков.

Проект "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" направлен на быстрое восстановление и улучшение транспортных сетей, необходимых для оказания гуманитарной помощи, поддержки украинского экспорта и развития логистической инфраструктуры на границах Украины и ЕС.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.