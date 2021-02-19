Медь становится одним из самых востребованных металлов в мире. Цена бьет рекорды

Цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) достигла $8653 за тонну, что является самым высоким показателем с апреля 2012 года. Об этом пишет профильное издание mining.com.

С момента введения жестких карантинных ограничений в марте 2020 года цена меди выросла в два раза, добавляют в издании.

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Рост цены вызван несколькими факторами: общим восстановлением мировой экономики, повышенным спросом на металл в Китае сразу после окончания праздничного новогоднего периода (китайский Новый год), плохими погодными условиями, усложнившими морские доставки в начале 2021 года, стабильно растущим спросом на медь со стороны возобновляемой энергетики.

По прогнозам аналитиков Citigroup цена меди будет продолжать расти и к концу 2021 года превысит показатель $10 000 за тонну.

13 августа 2019 года пришли аналитики международной консалтинговой группы Wood Mackenzie спрогнозировали, что 2030 году спрос на медь, обусловленный производством электромобилей, вырастет на 250% по сравнению с текущим уровнем.

18 декабря 2020 года цена меди на мировом рынке показала максимальное значение с 2013 года и достигла рекордных $8000 за тонну.

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Роман Брыль

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