Медработники получат 300% надбавки: НСЗУ направила в больницы 3,5 млрд грн
Национальная служба здоровья Украины за апрель–июль выплатила почти 3,5 млрд грн медучреждениям за оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него, сообщила пресс-служба НСЗУ.
В НСЗУ заявили, что действующий тариф оплаты медуслуг включает оплату 300% надбавки для медработников, которые лечат больных коронавирусом. В Нацслужбе заявили, что ответственность за осуществление выплат несет главный врач.
Согласно НСЗУ, 2,5 млрд поступило в 260 медучреждений, которые оказывали стационарную помощь больным COVID-19. 784 млн грн получили 25 центров экстренной медпомощи, говорят в НСЗУ.
Еще 147 млн грн получили медицинские центры, мобильные бригады которых обследуют людей с подозрением на коронавирус, говорят в Нацслужбе здоровья. По их словам, таких медицинских бригад было почти 1600.
В НСЗУ сказали, что 49 млн грн получили медучреждения, которые оказывали стационарную помощь больным, но не вошли в список больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Таких медицинских учреждений оказалось 144, по данным Нацслужбы здоровья.
- 1 апреля в Министерстве здравоохранения заявили, что медицинские работники, которые заняты в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов.
- 21 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные врачи, работающие с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, за март получили зарплату от 30 000 до 50 000 грн.
- В мае многие медработники все еще не получили доплат за март. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, это произошло из-за того, что местные власти руководствовались не постановлением Кабмина, а документом Министерства соцполитики от 2003 года.
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