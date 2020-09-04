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Медработники получат 300% надбавки: НСЗУ направила в больницы 3,5 млрд грн

04.09.2020, 10:10
Медработники получат 300% надбавки: НСЗУ направила в больницы 3,5 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная служба здоровья Украины за апрель–июль выплатила почти 3,5 млрд грн медучреждениям за оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него, сообщила пресс-служба НСЗУ.

В НСЗУ заявили, что действующий тариф оплаты медуслуг включает оплату 300% надбавки для медработников, которые лечат больных коронавирусом. В Нацслужбе заявили, что ответственность за осуществление выплат несет главный врач.

Согласно НСЗУ, 2,5 млрд поступило в 260 медучреждений, которые оказывали стационарную помощь больным COVID-19. 784 млн грн получили 25 центров экстренной медпомощи, говорят в НСЗУ.

Еще 147 млн грн получили медицинские центры, мобильные бригады которых обследуют людей с подозрением на коронавирус, говорят в Нацслужбе здоровья. По их словам, таких медицинских бригад было почти 1600. 

В НСЗУ сказали, что 49 млн грн получили медучреждения, которые оказывали стационарную помощь больным, но не вошли в список больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Таких медицинских учреждений оказалось 144, по данным Нацслужбы здоровья.

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Александр Мясищев
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