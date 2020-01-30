Механизмы прекращения серого импорта просты - Гетманцев

Эффективность борьбы с коррупцией и контрабандой на таможне зависит, в том числе, от политической воли руководства Государственной таможенной службы. Такое мнение озвучил в интервью LIGA.net народный депутат от Слуги народа, глава профильного комитета Верховной Рады Диниил Гетманцев.

Комментируя эффективность работы обновленного ведомства и нового руководства таможни, Гетманцев отметил, что это вопрос политической воли.

"Это вопрос политической воли... На самом деле те несколько семей, которые осуществляют контрабандную деятельность совокупно с силовыми органами, общеизвестны. Тем более правоохранительным органам. Это вопрос правил игры на этом рынке. То есть до них доводится информация: "Уважаемые господа, с завтрашнего дня мы начинаем таможиться или прекращаем работу". Уверен, механизмы прекращения серого импорта просты и все находятся в руках у руководства таможни", - считает народный депутат.

Реагируя на реплику журналиста о том, что этот вопрос может быть связан с рисками для жизни управленца, Гетманцев отметил: "Я не знаю. Убежден в том, что у контрабандистов очень доходный бизнес. Но никто с государством не будет вступать в активную конфронтацию. Мы же не банановая республика".

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