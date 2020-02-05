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Международные резервы достигли уровня 2012 года - НБУ

Международные резервы достигли уровня 2012 года - НБУ
05.02.2020, 18:09

В НБУ отмечают, что на рост резервов повлияло размещение еврооблигаций и операции регулятора на валютном рынке

Международные резервы Украины выросли за январь на $1 млрд и на 1 февраля достигли $26,3 млрд.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, этот уровень является самым высоким с ноября 2012 года.

В НБУ объясняют увеличение резервов как успешным размещением еврооблигаций, так и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.

В Нацбанке напоминают, что в январе правительство успешно разместило еврооблигации на 1,25 млрд евро, а чистая покупка валюты НБУ по итогам месяца составила почти $100 млн.

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